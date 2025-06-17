Gümüş fiyatları 13 yılın zirvesinde

Derlenen bilgilere göre son dönemlerde değerli metallerdeki sert yükselişler kendini gümüşte de gösterdi. Gümüş fiyatları, güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sıkıntısı ve jeopolitik belirsizlik ortamında güvenli liman cazibesinin artmasıyla destekleniyor.

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Güneş enerjisi, elektronik ve daha geniş kapsamlı elektrifikasyon trendlerindeki artan rolü gümüş fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Gümüş sektörünün her kesiminden üye barındıran, kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernek olan Silver Institute, bu yıl küresel gümüş açığının azalacağını tahmin etse de arz kısıtlamaları gümüş fiyatlarındaki artışta temel itici gücü olmaya devam ediyor.

Bu sebeplerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerde gümüş fiyatlamalarında etkili oldu. Analistler, gümüşün jeopolitik risklerden etkilendiğini ancak endüstriyel alanda da yoğun kullanılan bir ürün olduğuna dikkati çekerek ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı toplantısından gelecek mesajlarında önemli olduğunu söyledi.

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Bu gelişmelerle gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 37,2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı.

GÜMÜŞ ALTINA KIYASLA ENDÜSTRİYEL ALANDA DAHA ÇOK KULLANILIYOR

Gümüşe yönelik endüstriyel talep güçlü. Gümüşün rolü yatırımın ötesine uzanıyor, güneş panelleri, elektronik cihazlar ve elektrikli araçlarda önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor.

Yeşil enerjiye yönelik küresel yönelimle birlikte endüstriyel uygulamalarda gümüşe talep artıyor. Gümüş madenlerinde kıtlık söz konusu ve tedarik zincirleri son yıllarda kesintilerle karşı karşıya kaldı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede son dönemde özellikle piyasalarda güvenli limanlara kaçışın önem kazanarak ön plana çıktığını belirtti.

Şimdiye kadar ons altının çok fazla ön plana çıktığını ifade eden Ergezen, "Tabii ons altının güvenli liman özelliği daha ağır basıyor. Bu nedenle de ons altının bu dönemde daha fazla ilgi görmesi normaldi." dedi.

"YATIRIMCILAR ALTININ ALTERNATİFLERİNE YÖNELMEYE BAŞLADI"

Altının ciddi bir getiriye sahip olduğunu vurgulayan Ergezen, "Altın-gümüş rasyosu 106 seviyelerine kadar çıkmıştı ki bu, beklenmedik bir şeydi. Bu kadar sert bir yükseliş karşısında gümüş oldukça geride kalmıştı. Şimdi hala riskler devam ediyor, jeopolitik riskler devam ediyor. Tarife savaşları hala devam ediyor ama son dönemde şöyle bir eğilim görmeye başladık. Altın yerine yani kıymetli metallerden altın tercihi yerine, yatırımcıların daha çok gümüş veya platin gibi emtialara daha fazla yönelmeye başladığını gördük." diye konuştu.

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Uzak Doğu'da altın yerine platinin tercih edilmesinden dolayı fiyatların yükseldiğini ve aynı şeyin gümüş için de geçerli olduğuna dikkati çeken Ergezen, şöyle devam etti:

"Altın bu kadar yükseldikten sonra artık yatırımcılar altının alternatiflerine yönelmeye başladılar. Gümüş de bunlardan bir tanesi. Gümüş tarafında tabii bir de piyasalarda bu dönemde resesyon endişeleri vardı. Son dönemde baktığımız zaman hem gelen veriler hem de yaşanan gelişmeler resesyon endişelerini bir miktar öteliyor. Böyle olunca da doğal olarak sanayi talebinde artış beklentisi oluşuyor. Gümüş de altına kıyasla daha fazla endüstriyel alanda kullanılıyor."