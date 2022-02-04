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'Gümüşün kralı' hayatını kaybetti

91 yaşında hayatını kaybeden Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, maden ve perakende satış kralı olarak biliniyordu. Bailleres'in şirketleri dünyanın en büyük gümüş üreticisiydi.

04.02.2022 - 07:52 | | UZMANPARA
'Gümüşün kralı' hayatını kaybetti

Forbes dergisine göre halihazırdaki servetinin 8,6 milyar doları aştığı tahmin edilen 1931 doğumlu Meksikalı ünlü iş adamı Alberto Bailleres Gonzalez dün 91 yaşında hayatını kaybetti. Meksika'nın en zengin dördüncü adamı olan Bailleres, 50 yıldan uzun bir süre Peñoles ve Fresnillo madencilik şirketleri, Palacio de Hierro mağazası, sigortacı Grupo Nacional Provincial (GNP) gibi ülkenin en büyük holdinglerinden birinin başındaydı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜMÜŞ ÜRETİCİSİYDİ

Sanatın patronu olarak bilinen Meksikalı Bailleres, özellikle maden ve perakende satış sektörlerindeki şirketleriyle tanınıyordu. Bailleres'in şirketleri, ayrıca dünyanın en büyük gümüş üreticisiydi.

Bailleres'in vefatının ardından şimdiye kadar şirketlerinin veya akrabalarının hiçbir sözcüsü ölüm nedeni ile ilgili açıklama yapmadı.

Öte yandan ölümü doğrulayan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bailleres ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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