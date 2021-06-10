Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGundlach'dan altın ve dolar tahmini
HaberlerUzmanpara Haberleri Gundlach'dan altın ve dolar tahmini
ABONE OL

Gundlach'dan altın ve dolar tahmini

DoubleLine Capital kurucusu ve CEO'su olan Jeffrey Gundlach, altında yükseliş, dolar endeksinde düşüş bekliyor.

10.06.2021 - 08:14 |
Gundlach'dan altın ve dolar tahmini

135 milyar dolarlık DoubleLine Capital kurucusu ve CEO'su olan Jeffrey Gundlach dolarda düşüş beklentisini koruduğunu söylerken altının ise nihayetinde çok daha yüksek olacağını belirtti.

Gundlach, "Dolarda düşüş ile altın fiyatlarının çok daha yüksek noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Emtiada da 15 ay önce başlayan yükselişin halen önemli bir alanı var" dedi.

Yönetici, öte yandan altında hareketi kısa vadede beklemediğini görüşlerinin daha çok uzun vade için geçerli olduğunu kaydetti.

"Dolar aşağı gidecek, kısa vade için beklentim nötr olsa da uzun vadede dolar endeksinin 70 seviyesinin altına inmesi ihtimal dışı değil" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    2 tüfekle eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı

    2 tüfekle eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı

    Esad rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü

    Esad rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 6 sivil öldü

    3 çocuk annesi, yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü

    3 çocuk annesi, yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü

    Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii hakkında yolsuzluk davası

    Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii hakkında yolsuzluk davası

    500 bin Rus kapıda! Türkiye'ye gelmek için...

    500 bin Rus kapıda! Türkiye'ye gelmek için...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 tüfekle eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı

    2 tüfekle eşinin amcasını öldürüp, kayınpederini yaraladı

    Sıradaki Haber
    Para ödemesi yapılıyor! Başvurmayan hakkını kaybediyor

    Para ödemesi yapılıyor! Başvurmayan hakkını kaybediyor

    Sıradaki Haber
    Sağanak sele dönüştü, tarım arazileri su altında kaldı

    Sağanak sele dönüştü, tarım arazileri su altında kaldı

    Sıradaki Haber
    3 çocuk annesi, yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü

    3 çocuk annesi, yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü

    Sıradaki Haber