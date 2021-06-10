Gundlach'dan altın ve dolar tahmini

135 milyar dolarlık DoubleLine Capital kurucusu ve CEO'su olan Jeffrey Gundlach dolarda düşüş beklentisini koruduğunu söylerken altının ise nihayetinde çok daha yüksek olacağını belirtti.

Gundlach, "Dolarda düşüş ile altın fiyatlarının çok daha yüksek noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Emtiada da 15 ay önce başlayan yükselişin halen önemli bir alanı var" dedi.

Yönetici, öte yandan altında hareketi kısa vadede beklemediğini görüşlerinin daha çok uzun vade için geçerli olduğunu kaydetti.

"Dolar aşağı gidecek, kısa vade için beklentim nötr olsa da uzun vadede dolar endeksinin 70 seviyesinin altına inmesi ihtimal dışı değil" dedi.