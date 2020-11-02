Güneydoğu ihracatında tüm zamanların rekoru

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, pandeminin neden olduğu olumsuz ekonomik atmosferden başarıyla çıktıklarını ve ihracatta olumlu bir tablo çizmeye devam ettiklerini aktardı.

Bölge ihracatçılarını kutlayan Kileci, şunları kaydetti: "Ekim ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden toplam 167 ülkeye 965 milyon 455 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu rakamla, bölgemiz şu ana kadarki en yüksek ihracat yapılan ay olan 2013 yılı kasım ayını geçerek, tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmiştir. Bölge ihracatçılarımız, pandeminin olumsuz ekonomik etkilerinden bu kadar hızlı bir çıkış ve toparlanmayla üzerine bir de rekorlar kırarak ne kadar güçlü olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. Öyle ki Ekim 2020'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapılan ihracat yüzde 12,05'lik artışla 965 milyon 455 bin doları buldu. Yılın 10 aylık döneminde ise bölge ihracatımız yüzde 0,1'lik artışla 7 milyar 402 bin 344 dolar oldu."