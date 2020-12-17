Hacim Nedir? Borsada İşlem Hacmi Ne Anlama Gelir?

İşlem miktarı, belirli bir dönem içinde el değiştiren toplam menkul kıymet adedini gösterir. İşlem fiyatı ise, bir menkul kıymetin alınıp, satıldığı ve emirlerin gerçekleştiği fiyattır.



Borsada İşlem Hacmi Ne Anlama Gelir?



Borsa ile yakından ilgili olan kişilerin çok sık duyduğu ve karşılaştığı sözcüklerden birisi de işlem hacmidir. İşlem hacmi, işleme konu olan menkul kıymet adedi ile bu menkul kıymetlerin işlem gördüğü fiyatların çarpımlarının toplamını ifade eder. Kısacası; “Hacim = İşlem Miktarı * İşlem Fiyatı” şeklinde hesaplanır. Her bir hisse senedinin işlem hacmi, toplanarak piyasanın işlem hacmi hesaplanmış olur. Borsada işlem hacmi, bir hisse, kontrat, endeks ya da borsa üzerinden yapılan alım ve satımlarının toplam değerini ifade eder.



İşlem Hacminin Değeri



Bir menkul kıymette verilen emrin gerçekleşmesi için karşısında da tersi bir emir ile eşleşmelidir. Bu durumda da alışların toplamı satış fiyatına eşit olmalıdır. Bir hisse senedinde işlem hacminin artıyor olması, hisse senedinin daha çok el değiştirmiş olduğunu gösterir. Bunun en büyük nedeni ise, olumsuz bir beklenti oluşması ya da şirket ile ilgili yeni bir haberin ortaya çıkmış olması gibi nedenlerden biri olabilir. İşlem hacminin artması, olumlu yönde olabileceği gibi satışlarda yaşanan artış nedeni ile olumsuz yönde de olabilir. İşlem hacmi, işleme konu olan menkul kıymetin işlem adetinin işlem gördüğü alış ve satışların fiyatlarının çarpılması ile hesaplanır.



Likit Nedir?



İşlem hacmi yüksek olan menkul kıymetler, “likit” olarak adlandırılır. Likitlerin alınıp satılması diğer menkul kıymetlere göre daha kolaydır. İşlem hacmi düşük, alıcı ve satıcı sayısının az olduğu hisse senetlerinde sahip olunan payların elden çıkarılması genellikle daha zor olur. Bu tip hisse senetleri ise “sığ” olarak adlandırılır. Bu tür piyasa koşulları, manipülasyonlara açık olduğu için uygun koşullar oluştuğu zaman işlem yapılırken dikkat edilmesi gerekir. Yatırımcıların da tüm bu değerleri dikkate alarak işlem yapması gerekir.



İşlem Hacmi Nasıl Yorumlanır?



Fiyatlar yükseldikçe işlem hacminin bir seviyeye kadar artması, yatay piyasada ise fiyatlar düştükçe işlem hacminin de buna bağlı olarak düşmesi normaldir. Onun için de işlem hacim ‘’Trendlerin teyidi‘’ açısından oldukça önemlidir. İşlem hacmi trendi desteklenmelidir. Aynı zamanda hiçbir trendin işlem hacmindeyken bağımsız olmadığı bilinmelidir. Bir trendden başlamadan önce hacmin artması ve dip noktalarında da rekor sayılarının görülmesi normal olarak karşılanır. Tepe noktasında oluşan rekor hacimli düşüşler de düşüşün devam edeceğinin göstergesidir. Bu nedenle hacim hareketleri dikkatli bir şekilde takip edilmeli ve borsada buna göre hareket edilmelidir.