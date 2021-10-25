Hacizli Bitcoin satışına yoğun ilgi

Almanya'da el konulmuş Bitcoin'lerin iskontolu olarak satışa çıkarıldığı internet sitesi yoğun ilgi gördü.

Business Insider'ın haberine göre, Almanya'da yasal olarak el konulan malların ihale ile satışı gerekiyor. Bu kapsamda Bitcoin'i 49 bin 197 dolar seviyelerinden satan internet sitesi yoğun talep gördü. Bitcoin fiyatı halihazırda 63 bin dolardan işlem görüyor.

İhaleler ile el konulmuş milyonlarca euroluk Bitcoin'in satılması hedefleniyor.