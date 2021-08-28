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Haftanın kazandıranı belli oldu

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,94 kazançla 1.458,23 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.444,11 puanı, en yüksek 1.472,46 puanı gördü.

28.08.2021 - 11:38 | | AA
Haftanın kazandıranı belli oldu

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,21 kayıpla 485,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,22 azalışla 3 bin 217 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,58 değer kaybederek 8,3660 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,53 azalışla 9,8710 lira oldu.

Geçen hafta 11,6090 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,44 kayıpla 11,5580 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,09 değer kaybederek 9,1820 liradan alıcı buldu.

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