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Uzmanpara'Ham petrol fiyatları düşebilir'
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'Ham petrol fiyatları düşebilir'

ICICI Securities, 2025 yılına yönelik görünümünde ham petrol fiyatlarının talep endişeleri ve OPEC+ üyelerinin üretim artışlarını ertelemesine rağmen, piyasanın fazlada kalacağı beklentileri nedeniyle daha da düşmesinin muhtemel olduğunu öngördü.

06.01.2025 - 10:49 | | Foreks Haber
'Ham petrol fiyatları düşebilir'

Aracı kurum, petrol üretimindeki büyümenin çoğunlukla OPEC dışı ülkelerden gelmesini bekliyor. OPEC, herhangi bir arz kesintisi durumunda bile piyasayı destekleyebilecek önemli miktarda yedek üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

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ICICI'a göre, Donald Trump'ın ikinci dönemindeki olası ticaret gerginlikleri muhtemelen ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etki yaratacak ve petrol talebini olumsuz etkileyecek.

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