'Ham petrol fiyatları düşebilir'

Aracı kurum, petrol üretimindeki büyümenin çoğunlukla OPEC dışı ülkelerden gelmesini bekliyor. OPEC, herhangi bir arz kesintisi durumunda bile piyasayı destekleyebilecek önemli miktarda yedek üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

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ICICI'a göre, Donald Trump'ın ikinci dönemindeki olası ticaret gerginlikleri muhtemelen ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etki yaratacak ve petrol talebini olumsuz etkileyecek.