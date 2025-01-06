'Ham petrol fiyatları düşebilir'
ICICI Securities, 2025 yılına yönelik görünümünde ham petrol fiyatlarının talep endişeleri ve OPEC+ üyelerinin üretim artışlarını ertelemesine rağmen, piyasanın fazlada kalacağı beklentileri nedeniyle daha da düşmesinin muhtemel olduğunu öngördü.
06.01.2025 - 10:49 | | Foreks Haber
Aracı kurum, petrol üretimindeki büyümenin çoğunlukla OPEC dışı ülkelerden gelmesini bekliyor. OPEC, herhangi bir arz kesintisi durumunda bile piyasayı destekleyebilecek önemli miktarda yedek üretim kapasitesine sahip bulunuyor.
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ICICI'a göre, Donald Trump'ın ikinci dönemindeki olası ticaret gerginlikleri muhtemelen ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etki yaratacak ve petrol talebini olumsuz etkileyecek.