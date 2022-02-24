Harekat sonrası Rusya piyasaları sarsıldı

Rus Rublesi, ABD doları karşısında yüzde 5,77 değer kaybederek tarihinin en düşük seviyesi olan 86,1198'e geriledi. Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin başlamasının ardından Rus Borsası'nda ve rublede görülen değer kayıpları nedeniyle işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemlerin saat 10.00'da tekrar başladığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden ise operasyona ilişkin yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya ve küresel güvenliğe karşı gösterdiği yersiz saldırganlığı ve bunun sonuçlarını NATO ile görüşüp saldırıya birlik içinde karşılık vereceklerini söyledi.

Oanda Analisti Jeffrey Halley piyasaların işgali fiyatladığını belirtti. Ruble, Ukrayna tansiyonunun arttığı şubat ayında en kötü performans gösteren gelişen ülke para birimi olmuştu.

İşgal sonrası güvenli limanlar yen ve dolar yükselirken euro düştü. Brent petrolün varil fiyatı da 102 doları aştı.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ve Ukraynalılara yardım sağlamaya devam edeceklerini ve Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Başbakanı Volodymyr Zelenskiy'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair bir not yayımladı.

Yayımlanan nota göre, Biden Rusya'nın haksız askeri operasyonunu kınarken yarın G7 ülkelerinin liderleriyle görüşeceğini söyledi.

ABD ve müttefiklerinin Ukrayna ve Ukrayna halkına yardım sağlamaya devam edeceğini belirten Biden, müttefikleriyle beraber Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu.

RUSYA, UKRAYNA'YA ASKERİ OPERASYON BAŞLATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu