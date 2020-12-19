Havale Nedir, Nasıl Yapılır? Havale Ne Zaman Hesaba Geçer?

Zamanla bankaların hizmet yönünün bireysel müşterilere çevrilmesiyle birlikte, insanlarında tercihlerinde birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Böylelikle bankaların kendi içlerinde geliştirdiği yöntemler ile para transfer işlemleri daha da kolaylaşmaya başlamıştır. Bu yöntemlerden biri ise havaledir.



Havale Nedir?



Havale işleminin mantığı çok basittir. Şöyle ki aynı bankaların arasında gerçekleşen paraların transferlerine havale denir. Yani A bankasının 1. şubesinden çıkmış olan paranın, yine A bankasının 2. şubesine gitmesi olayıdır. Diğer bir değiş ile aynı banka altındaki farklı şubelerin, birbirleri arasındaki para transferine havale ismi verilir. Havale işlemlerinin gerçekleşebilmesi için de göndericilerin konumunda bulunmuş olan hesap sahibinin izni olması gerekir. Diğer türlü işlemlerin gerçekleşmesi oldukça imkansızdır.



Özellikle ticari müşterilerin havale transferini kullandıkları bilinir. Genel olarak şirketler kendi bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmek için birden çok banka ile çalışırlar. Müşterileri arasındaki para transferlerinin yapılması için de mümkün olabildiğince havale yöntemi tercih edilir. Çünkü havale yöntemi bankaların kendi hesaplarının arasında işlemler oldukları için daha hızlı ve az masraflıdırlar. Bu sebeple bankaların vermiş oldukları havale hizmeti, şirketler açısından oldukça önem taşımaktadır.



Havale Nasıl Yapılır?



Para gönderilmek istenen kişinin hesabı ile gönderecek olan kişinin hesabı aynı bankada ise işlemler kolaylıkla gerçekleştirilir. Öncelikli olarak havale işleminin yapılabilmesi için karşı tarafın yani alıcı kişinin hesap bilgilerine ihtiyaç vardır. Alıcının adı – soyadı, hesap numarası ve gönderilecek tutar bilgisi, para transferinin gerçekleşmesi için yeterlidir. Hesap numarası yerine IBAN numarası ile de işlemi yapılabilir. Önemli olan şey paranın hangi hesaba gideceğini belirtmiş olan bilgidir. Bu bilgiler elinizde olduğu sürece işlemler rahatlıkla yapılabilir.



Para gönderim işlemleri ise havale olarak gerçekleştirilebilecek birçok yöntem vardır. Bunlar; şube kanalları, internet bankacılığı, ATM veya yazılı talimat yöntemleridir. Şube kanallarında işlemlerinizi gerçekleştirmek isteniyorsa eğer hesabını bulunduğu bankaya giderek alıcı bilgileri verilir ve gişeden para gönderim işlemi yapılabilir. Günümüzde bu yöntem çok sıklıkla tercih edilse de internetin sunmuş olduğu bu kolaylıklardan olan ve bankalarında buna kendilerini entegre etmesi ile ortaya çıkan internet bankacılığından da işlemler yapmak çok basittir.



Havale Ne Zaman Hesaba Geçer?



Hesap üzerinde internet bankacılığı tanımlı ise kişiye verilmiş olan müşteri numarası ve şifre bilgileri ile bankanın sistemine giriş yaparak para gönderilecek olan hesaba ulaşılabilir. Daha sonrasında havale seçeneği ile alıcı bilgilerini ve gönderilecek paranın tutarı girerek birkaç saniye içinde transfer gerçekleştirilir. Üstelik internet bankacılığının en güzel yanı da havale işlemini istenildiği taktirde, farklı bir vakte zamanlayabilmektir. Bu işlemleri aynı şekilde banka ATM’sinde de hesaba ait kart ile ya da bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz. Tek fark; paranın o an gidip. İleri bir tarihe zamanlanamaz.