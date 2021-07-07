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Hazine altın tahvili ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

07.07.2021 - 16:43 | | AA
Hazine altın tahvili ihraç etti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,15 kupon ödemeli, 6 bin 680 kilogram altın karşılığı altın tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edildi.

İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,15 kira ödemeli 4 bin 662 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapıldı.

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