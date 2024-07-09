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Uzmanpara Hazine tahvil ihracı için 4 kuruluşa yetki verdi
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Hazine tahvil ihracı için 4 kuruluşa yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşuna yetki verilmesini kararlaştırdı.

09.07.2024 - 14:38 | | AA
Hazine tahvil ihracı için 4 kuruluşa yetki verdi

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.

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Duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

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