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UzmanparaHazine tahvil ihracı için 4 kuruluşa yetki verdi
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Hazine tahvil ihracı için 4 kuruluşa yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

21.05.2025 - 16:14 | | AA
Hazine tahvil ihracı için 4 kuruluşa yetki verdi

Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

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Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

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