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Hazine'den 1,5 milyar euroluk tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın euro cinsinden 2027 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 1,5 milyar euroyu buldu. Tahvile 100'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katı talep gösterdi.

02.07.2021 - 07:03 | | AA
Hazine'den 1,5 milyar euroluk tahvil ihracı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden 2027 vadeli tahvilin ihracını gerçekleştirmek üzere Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas ve Deutsche Bank'a yetki verildiği anımsatıldı.

İhracın aynı gün sonuçlandığı ve ihraç tutarının toplam 1,5 milyar euro olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "İhraç tutarı 8 Temmuz 2021'de hesaplarımıza girecektir. 8 Temmuz 2027 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,375, getiri oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, ihraca 100'ün üzerinde yatırımcının, ihraç tutarının 3 katı talep gösterdiği bildirilerek, "Tahvilin yüzde 27'si Birleşik Krallık, yüzde 23'ü Türkiye, yüzde 20'si ABD, yüzde 19'u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10'u Orta Doğu ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu tahvil ihracıyla 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplamda 7,78 milyar dolara yakın finansman sağlamış oldu.

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