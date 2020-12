Hedging Nedir? Hedging İşlemi Nasıl Yapılır?

Hedging riskten korunma, yatırımlardaki kayıpları dengelemek amacı ile kullanılan bir risk yönetimi stratejisidir. Riskteki azalmalar, tipik olarak potansiyel kârda bir azalma ile sonuçlanır.



Hedge Nedir?



Riskten korunmayı anlamanın en iyi yollarından biri, bunu bir sigorta olarak düşünmektir. İnsanlar olumsuz olan durumlara karşı mali durumlarını korumaya karar verdikleri zaman sigorta yaptırırlar. Tabii sigorta yaptırmak herhangi bir şekilde olumsuz olayın gerçekleşmesini engellemez. Fakat sigortayla olayın üzerinizdeki etkisi azalır ve ekonomik olarak problem yaşanmaz. Uygulama olarak, korunma hemen hemen her yerde gerçekleşerek her gün görülür. Örneğin, ev sigortası yaptırılması durumunda yangınlara, hırsızlıklara veya öngörülemeyen diğer felaketlere karşı kişiler kendilerini, evini ve cebini korur.



Portföy yöneticileri ise, bireysel yatırımcılar ve şirketler, bazı riskleri azaltmak amacı ile hedge tekniklerini kullanırlar. Ancak finansal olan piyasalarda riskten korunmak, bir sigorta şirketine her sene teminat için bir ücret ödemek kadar basit değildir.



Hedging İşlemi Nasıl Yapılır?



Kişiler kendi portföyleri için hedge uygulamasını tercih etmeseler bile, nasıl çalıştıklarını anlamak kişilerin yararına olacaktır çünkü birçok büyük şirketler ve yatırım fonları bir şekilde hedge yaparlar. Örneğin, petrol şirketleri petrol fiyatına karşı korunabilir, uluslararası yatırım fonunda döviz kurlarındaki bazı dalgalanmalara karşı korunabilirler. Riskten korunma anlayışları, bu yatırımları anlayıp analiz etmeye yardımcı olur.



Her forex brokerleri, platformlarında hedge uygulamasına izin vermemektedir ve bu sebeple yatırıma başlamadan önce kullanılmış olacak broker iyice araştırdığından emin olunmalıdır.