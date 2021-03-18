Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaHer 5 Alman şirketinden 1’i var olma tehdidi altında
HaberlerUzmanpara Haberleri Her 5 Alman şirketinden 1’i var olma tehdidi altında
ABONE OL

Her 5 Alman şirketinden 1’i var olma tehdidi altında

Yeni tip koronavirüs salgınında üçüncü dalgaya yönelik endişeler artarken, Kasım 2020 ile kıyaslandığında, şubat ayında daha fazla sayıdaki Alman şirketinin ekonomik varlığının tehdit altında olduğu kaydedildi.

18.03.2021 - 16:33 | | AA
Her 5 Alman şirketinden 1’i var olma tehdidi altında

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) Alman iş dünyası şubat anketine göre, ülkede şirketlerin yüzde 18,7’si Kovid-19 salgınının neden olduğu kriz dolayısıyla ekonomik varlıklarını tehdit altında hissediyor.

Ifo'nun kasım ayındaki anketinde, Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle mevcudiyetlerini tehdit altında gören şirketlerin oranı yüzde 17,6 olarak duyurulmuştu. Mayıs 2020’de ise bu oran yüzde 21,8 olarak açıklanmıştı.

İmalat sektöründe söz konusu oran yüzde 10,8’den 7,5’e düşerken, hizmet sektöründe yüzde 24,1’den 26,3’e yükseldi. Varlıklarını tehdit altında gören şirketlerin oranı bilgi teknolojileri sektöründe yüzde 7,1, perakende sektöründe yüzde 34,5 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oldu.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Özellikle likidite sorunu yaşayan şirketler geleceklerinden endişe duyuyor.” ifadesini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

DSÖ ekibi, Çin izlenimlerini paylaştı: 'Kaynağını bulduk!'

DSÖ ekibi, Çin izlenimlerini paylaştı: 'Kaynağını bulduk!'

İspanya dünyada ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu

İspanya dünyada ötanazinin yasallaştığı 8. ülke oldu

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

İstanbul ve Kocaeli'nde konut satışı

İstanbul ve Kocaeli'nde konut satışı

Şanlıurfa'da acı bekleyiş! Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da acı bekleyiş! Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa'da acı bekleyiş! Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da acı bekleyiş! Gölette kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor

Sıradaki Haber
Kredi faizinden düşecek! Yüz binlere güzel haber

Kredi faizinden düşecek! Yüz binlere güzel haber

Sıradaki Haber
'Derin pandemi'ye ve bu 5 maddeye dikkat!

'Derin pandemi'ye ve bu 5 maddeye dikkat!

Sıradaki Haber
YÖKDİL sınav yerleri açıklandı 2021: YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YÖKDİL sınav yerleri açıklandı 2021: YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sıradaki Haber