Hesap Numarası Nedir? Banka Hesap Numarası Nasıl Öğrenilir?

Banka hesapları genellikle birçok kişide bulunan hesaplardan birisidir. Her banka hesabının farklı hesap numarası bulunmaktadır. Hesap numarasını öğrenmenin ise birkaç kolay yolu bulunmaktadır.



Hesap Numarası Nedir?



Ülkemizde faaliyet gösteren pek çok banka bulunmaktadır. Bu bankaların bir veya birkaçından hesap açıldığı zaman kullanıcılara hesabı tanımlamak için bir numara verilmektedir. Banka hesabı ait olan kart üzerinde de bu numara yazmaktadır. Bu numara kullanıcıların hesap numarasını tanımlamaktadır.



Hesap numarası ile birlikte her türlü işlem yapılabilir. Bunlar dışında elektronik işlemler, e bankacılık, ödeme, transfer gibi birçok işlem yapılırken kullanıcılardan bu numara istenmektedir. Bu nedenle hesap numarasını bilmek büyük önem taşımaktadır.



Banka Hesap Numarası Nasıl Öğrenilir?



Banka hesap numarası hesap kartı ile yapılan işlemlerde istendiği için bilmek büyük önem taşımaktadır. Bu numara hesap kartının üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle hesap numarasını banka kartının üzerine bakarak öğrenmek mümkündür.



Eğer hesap kartı kayboldu ise yine hesap numarasını öğrenmek mümkündür. Bu durumda bankaların hesap açma işlemlerinde kullanıcılara verdikleri hesap cüzdanlarına bakmak yeterli olacaktır. Eğer bunların hiçbiri ile hesap numarasına ulaşılamıyor ise bankanın müşteri hizmetleri bölümünü arayarak sorgulama yapmak mümkündür. Ayrıca hesabın ait olduğu bankanın internet sitesinden de hesap numarası öğrenmek mümkündür.



Banka Kartında Hesap Numarası Nerede Yazar?



Banka kartları üzerinde hesap numarasının bulunduğu pek çok kişi tarafından bilinmektedir. Fakat birçok kişi kartın üzerinde yazan hangi numaranın hesap numarası olduğunu bilmemektedir. Banka hesap numarasını bulmak için kartın ön yüzündeki 4 parçalı olan ve 16 haneli olan numaraya bakılmalıdır. 16 hanelik numara kart numarasıdır. Hesap numarası ile karıştırılmaması gerekir. 16 hanelik numaranın ilk 4 hanesi şube kodunu göstermektedir. Geriye kalan 12 hanelik numarada hesap numarasını belirtmektedir.



12 hanelik olan hesap numarasının ilk 8 hanesi müşteri numarasını gösterir iken son 4 hanesi ise ek hesap numarasını göstermektedir.



Banka Hesap Numarası Ne İşe Yarar?



Yapılan pek çok işlemde banka hesap numarası istenmektedir. Bu nedenle banka hesap numarasının bilinmesi çok önemlidir. Banka hesap numarasının amacı ve ne işe yaradığını şu şekilde açıklayabiliriz;



- Banka hesap numarası hesabı tanımlamaktadır.

- Para gönderme, ödeme, transfer, gibi işlemlerde kullanılır.

- Mobil bankacılık ve e bankacılık işlemlerinde istenmektedir.

- Müşteri bilgilerine ulaşmak için istenmektedir.