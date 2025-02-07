Hindistan faiz indirimine gitti

RBI, analistlerin beklentileri doğrultusunda gösterge konumdaki repo faiz oranını %6,50'den %6,25'e çekti. Banka en son 2020 yılının Mayıs ayında faizde indirime gitmişti.

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RBI'dan üç ve dışarıdan üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin tamamı faizin indirilmesi yönünde oy kullandı. RBI Başkanı Sanjay Malhotra, esnek enflasyon hedefleme çerçevesinin ekonomiye iyi hizmet verdiğini söyledi.

Malhotra, "Çerçevenin başlamasından bu yana ortalama enflasyon düşüyor, temel taşlarını daha da geliştirmek için çalışacağız." dedi. Malhotra, enflasyonu tahmin etmek için daha sağlam modeller geliştireceklerini belirtti.