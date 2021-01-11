Hisseler yeni haftaya düşüşle başladı

Birleşik Krallık'tan yapılan açıklamada, ülke genelinde yapılan aşıların Şubat ortasında 15 milyon kişiye ulaşacağı belirtilirken, Avrupa Birliği de, Pfizer/BioNTech aşısından 300 milyon doz daha sipariş ettiğini açıkladı.

Frankfurt'ta DAX Endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.45 ekside başladı. Paris'te CAC 40 Endeksi de yüzde 0.32 düşüşle açıldı. Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.19 düştü.

Dolar karşısında yüzde 0.28 düşen euro 1.21920 dolara kadar gerilerken, sterlin de yüzde 0.49 düşüşle 1.34980 dolara geriledi.