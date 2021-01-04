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04.01.2021 - 13:53 | | DHA

Hisseler yeni yıla rekorlarla girdi

Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, art arda uygulanmaya başlanan kitlesel aşılamaların, Covid-19 krizi altındaki küresel ekonomide toparlanmayı hızlandıracağı umutlarıyla yeni yıla yeni rekor düzeylerde başladı.

Hisseler yeni yıla rekorlarla girdi
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Önde gelen Avrupa borsaları yeni yılın ilk işlem gününde yükselişlerle başladı. Açılışta, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1.75, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1.1, İspanya'da IBEX Endeksi yüzde 1.3 ve İtalya'da FTSE MIB Endeksi yüzde 0.7 artıdaydı.

Dünya genelinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 49 ülkeden hisse senetlerinin yer aldığı Morgan Stanley Capital International (MSCI) Dünya Endeksi yeni yılın ilk işlem gününde 647.55 ile rekor düzeye yükseldi.

Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi dışındaki Asya borsaları yeni yılın ilk işlem gününde yükseldi. Nikkei 225 Endeksi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tokyo ve çevredeki üç bölge için "olağanüstü hal" düşündüğünü açıklamasının ardından yüzde 0.4 düştü.

Küresel piyasalarda yatırımcılar aynı zamanda, Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık toplantısının tutanaklarına odaklandı. 

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