Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

H-ÜFE (2017=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,55, bir önceki yılın aralık ayına göre %72,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %107,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %78,34 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık %140,57 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %140,57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %95,83, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %64,65, gayrimenkul hizmetlerinde %88,65, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %79,98, idari ve destek hizmetlerde %95,28 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık %2,34 arttı

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,34 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,14 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %4,33 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %2,85 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %7,42 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,09 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri %39,48, hukuk ve muhasebe hizmetleri %43,46, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %57,09 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri %177,31, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %163,88, su yolu taşımacılığı hizmetleri %141,01 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri %8,23, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %6,41, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %5,56 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %70,46, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %20,31, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %8,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.