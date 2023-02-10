Hollanda, Rusya'dan petrol ithalatını sonlandırdı
Hollanda Enerji Bakanı Rob Jetten, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında uygulamaya koydukları yaptırımlar ile enerjide Rusya'ya bağımlılığı tamamen bitirdiklerini duyurdu.
10.02.2023 - 09:38 |
Enerji Bakanı Rob Jetten yaptığı açıklamada Rusya'dan petrol, doğal gaz, kömür ve petrol ürünleri ithalatını sona erdirdiklerini vurguladı.
Hollanda, Rusya'dan 2021 yılında 16 milyar euro tutarında enerji ürünü ithal etmişti.
Ukrayna'nın işgali öncesinde Hollanda doğal gaz ihtiyacının yüzde 25'ini Rusya'dan sağlıyordu. Hollanda'nın toplam LNG ithalatında Rusya'nın payı da 2021 yılındaki yüzde 30'dan yüzde 15'e indi.
Avrupa'nın toplam doğal gaz ithalatında Rusya'nın payı yüzde 45'ten yüzde 10'a geriledi.
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