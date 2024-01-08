Honda, Kanada'da fabrika kurmayı düşünüyor

Nikkei Asia'nın haberine göre Honda Motor, Kanada'da yaklaşık 2 trilyon yen (13,83 milyar dolar) bir proje kapsamında elektrikli araç fabrikası kurmayı düşünüyor.



Habere göre proje Honda'nın en büyük yatırımlarından biri olacak.



Nikkei, Japon otomobil üreticisinin fabrika için Ontario'daki mevcut bir otomobil fabrikasının yanı da dahil olmak üzere birçok potansiyel alanı incelediğini belirterek Honda'nın yıl sonuna kadar bir karara varmayı ve yeni fabrikanın 2028 gibi kısa bir sürede başlamasını beklediğini sözlerine ekledi.