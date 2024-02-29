HP'nin geliri beklentilerin altında kaldı

HP'nin geliri kişisel bilgisayar (PC) pazarındaki durgun talebin etkisiyle düşüş kaydetti.

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HP'nin kasım-ocak arası geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 13,80 milyar dolara göre %4,4 düşerek 13,19 milyar dolara geriledi. Beklenti 13,56 milyar dolar gelir elde edileceği yönündeydi.

Mali yılın ilk çeyreğinde net kar 622 milyon dolar, hisse başına kar 0,62 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde kar 469 milyon dolar, hisse başına kar 0,47 dolar olmuştu.

Hisse başına düzeltilmiş kazanç 81 cent ile hedef tahmine paralel olarak gerçekleşti.

CEO Enrique Lores bir basın toplantısında Çin'in hem tüketici hem de ticari pazar için zayıf bir pazar olmaya devam ettiğini, ancak genel pazarın da bölgeler arasında değişken ve tutarsız olmaya devam ettiğini söyledi.

HP ikinci çeyrek için hisse başına düzeltilmiş kar tahminini 76 cent ile 86 cent arasında yaptı. Bu rakamın orta noktası 81 cent olan tahminlere paralel.

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HP'nin masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına ev sahipliği yapan kişisel sistemler segmentindeki satışlar bir yıl öncesine göre %4 düşerken, baskı segmenti %5'lik bir düşüş kaydetti.