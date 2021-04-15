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'Hükümet büyüme tahminini artıracak'

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümetinin bu yıl için gayrisafi milli hasılada (GSYH) yüzde 3’lük önceki büyüme tahminini kayda değer bir oranda artıracağını bildirdi.

15.04.2021 - 14:36 | | AA
'Hükümet büyüme tahminini artıracak'

Altmaier, Berlin’deki basın toplantısında, 27 Nisan’da Alman ekonomisine ilişkin bu yıl için büyüme tahminlerinde güncelleme yapacaklarını belirtti.

Alman hükümetinin sonbaharda paylaştığı 2021’de ekonomide yüzde 3’lük büyüme tahminini kayda değer bir miktarda artıracaklarını vurgulayan Altmaier, “Bu yıl sadece ekonomide daralmayı durdurmakla kalmayacağız, aynı zamanda bunu tersine çevirebilir ve gelecek yıl eski gücümüzü yeniden kazanabiliriz. dedi.

Altmaier, aşılama kampanyasıyla ekonomide toparlanmanın ikinci çeyrekten itibaren hızlanacağını da belirtti.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen 5 düşünce kuruluşu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısıtlamaların beklentilerden uzun sürdüğü gerekçesiyle bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 4,7'den 3,7'ye düşürdü.

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