Huobi çalışan sayısını azaltacak
Kripto para madenciliği şirketi Bitmain'in ardından Huobi de çalışan sayısını azaltmaya başlayacak.
28.06.2022 - 11:01 |
Verilen bilgilere göre kripto para borsası Huobi'nin çalışan sayısını yüzde 30'u aşan bir oranda azaltması gündemde.
Huobi'nin getirilen yasakların ardından Çinli kullanıcıların kaybedilmesi ile ortaya çıkan gelir düşüşü nedeniyle çalışan sayısını azaltacağı ifade ediliyor.
Kripto para borsası Bybit de 2000 olan çalışan sayısını yüzde 30 azaltacağını duyurmuştu.