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11.01.2021 - 07:49 | | Foreks

Hyundai Motor ve Apple'dan önemli ortaklık

Hyundai Motor ve Apple, elektrikli araç üretiminde ortaklık yapacaklar.

Hyundai Motor ve Apple'dan önemli ortaklık
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Korea IT News'un haberine göre Hyundai Motor ve Apple, sürücüsüz elektrikli araç üretimi konusunda bir ortaklık anlaşması imzalama yolundalar.

Habere göre, Hyundai Motor ve Apple işbirliği ile geliştirilecek sürücüsüz elektrikli araçların üretimine 2024 yılında ABD'de başlanacak.

Üretimin KIA Motors'ın Georgia'daki fabrikasında veya ABD'de kurulacak yeni bir tesiste yapılması değerlendiriliyor. Korea IT News'un konuştuğu kayankalra göre üretilecek aracın "beta versiyonu" gelecek yıl hazır olacak ve 2024'te 100 bin araç üretilecek

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