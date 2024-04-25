IBM'den 6,4 milyar dolarlık satın alma

IBM, 6,4 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla HashiCorp'u satın alacağını ve yapay zeka destekli talep patlamasından yararlanmak için bulut tabanlı yazılım ürünlerini genişleteceğini duyurdu.

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IBM, HashiCorp için pazartesi günkü kapanış fiyatına göre %42,6 primle hisse başına 35 dolar ödeyecek.

IBM Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Arvind Krishna yaptığı açıklamada, "HashiCorp, müşterilerin günümüzün altyapı ve uygulama yayılımının karmaşıklığını yönetmelerini sağlama konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. IBM'in portföyünü ve uzmanlığını HashiCorp'un yetenekleri ve becerileriyle birleştirmek, yapay zeka çağı için tasarlanmış kapsamlı bir hibrit bulut platformu yaratacaktır" dedi.

IBM'in bugüne kadarki en büyük satın alması 2019'da Red Hat'i 34 milyar dolara satın alması oldu.