IBM'in geliri beklentileri karşılayamadı

IBM, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 artarak 17,6 milyar dolar oldu.

Şirketin bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kalan üçüncü çeyrek gelirinin 17,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. IBM, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ise 17,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise yılın üçüncü çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 33,5 azalarak 1,1 milyar dolara geriledi. IBM'in net karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,58 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,52 dolar olarak kaydedildi.