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IBM'in geliri ilk çeyrekte arttı

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, dört çeyrekte kaydettiği düşüşün ardından bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 1 artarak 17,7 milyar dolara yükseldi.

20.04.2021 - 08:21 | | AA
IBM'in geliri ilk çeyrekte arttı

IBM, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 artışla 17,7 milyar dolara çıktı. Böyle şirketin geliri dört çeyrekte yaşadığı düşüşün ardından artış kaydetti. IBM 2020'nin ilk çeyreğinde 17,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net kârı ise yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 18,7'lik azalışla 955 milyon dolara geriledi. IBM'in net kârı geçen yılın ilk çeyreğinde 1,18 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 1,31 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın ilk çeyreğinde 1,06 dolar olarak kaydedildi.

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