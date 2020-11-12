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12.11.2020 - 17:02 | | DHA

IEA küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyanın en çok petrol ürünlerinin tüketildiği ABD ve Avrupa ülkelerinde Covid-19 vakalarında artışa bağlı olarak küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü.

IEA küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü
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IEA'nın yeni aylık raporunda, küresel petrol talebinin 2020 yılında günlük ortalama 8.8 milyon varil düşeceği öngörüldü. Rapora göre, IEA küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.8 milyon varil artmasını bekliyor.

IEA'nın Kasım raporunda, önümüzdeki yılın ilerleyen zamanlarına kadar aşının talebi artırmada etkisinin olmasının beklenmediği vurgulandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2021 yılına ilişkin petrol talebi artış öngörüsünü, önceki öngörüsünden 300,000 varil düşüşle, günde 6.25 milyon varil düzeyine çekti.

OPEC'in aylık raporunda, birçok ülkede Covid-19 pandemisine bağlı olarak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, 2020 yılı küresel petrol talebinin, günde ortalama 9.75 milyon varil düşeceği öngörüldü.

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