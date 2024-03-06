Ifo, Almanya için büyüme tahminini düşürdü

Ifo'nun Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, "Tüketicilerin harcamalarını dizginlemeleri, yüksek faiz oranları ve fiyat artışları, hükümetin kemer sıkma önlemleri ve zayıf küresel ekonomi şu anda Almanya'da ekonomiyi zayıflatıyor, başka bir kış durgunluğuna yol açıyor. Faiz oranı ve fiyat yüklerinin kademeli olarak ortadan kalkması ve tüketicilerin satın alma gücünün artmasıyla ekonomik çıktı yıl ortasına doğru hızlanacaktır" dedi.

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Almanya'nın iş gücü piyasasından iyi haberler var olduğunu belirten Ifo, çalışan sayısının 45,9 milyondan 46,1 milyona yükseleceğini ve önümüzdeki yıl 46,2 milyona ulaşarak rekor kıracağını öngördü. İşsiz sayısının bu yıl sadece 2,6 milyondan 2,7 milyona yükseleceğini ve gelecek yıl tekrar 2,6 milyonun altına düşeceğini tahmin etti.

Geçen yıl yüzde 5,9 olan tüketici fiyat artışlarının bu yıl sadece yüzde 2,3 olacağını öngören Ifo, gelecek yıl bu rakamın yüzde 1.6'ya kadar düşmesini bekliyor.

Bütçe açığının bu yıl 87,4 milyar eurodan 76 milyar euroya düşeceğini ve gelecek yıl sadece 44,6 milyar euro olacağını öngören Ifo, bu rakamların ekonomik çıktının sırasıyla yüzde 2,1, yüzde 1.8 ve yüzde 1.0'ını temsil etmekte olduğunu vurguladı.

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Ifo, ihracatın bu yıl yüzde 1,5 oranında düşeceğini, ancak gelecek yıl yüzde 3,4 oranında artacağını tahmin etti. Buna paralel olarak, cari işlemler fazlasının bu yıl ekonomik çıktının yüzde 6,8'inden gelecek yıl yüzde 6,6'sına düşeceğini de öngördü.