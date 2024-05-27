Ifo endeksleri beklentilerin altında kaldı

Cari Durum Endeksi Nisan ayındaki 88,9 seviyesinden aynı dönemde 88,3'e gerileyerek 89,9 olan tahminlerin altında kaldı.

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Firmaların önümüzdeki altı aya ilişkin tahminlerini gösteren Ifo Beklentiler Endeksi, Nisan ayındaki 89,7 seviyesinden Mayıs ayında 90,4'e yükseldi ancak 90,5 olan piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.