Ifo endeksleri beklentilerin altında kaldı
Almanya Ifo İş Ortamı Endeksi Mayıs ayında 89,3 ile Nisan ayındaki 89,4'ün bir miktar altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi 90,3 seviyesine doğru yükseliş olacağı yönündeydi.
27.05.2024 - 11:31 | | Foreks Haber
Cari Durum Endeksi Nisan ayındaki 88,9 seviyesinden aynı dönemde 88,3'e gerileyerek 89,9 olan tahminlerin altında kaldı.
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Firmaların önümüzdeki altı aya ilişkin tahminlerini gösteren Ifo Beklentiler Endeksi, Nisan ayındaki 89,7 seviyesinden Mayıs ayında 90,4'e yükseldi ancak 90,5 olan piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.