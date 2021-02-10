IFO: İlk çeyrekte durağan GSYH muhtemel

IFO Tahminler Birimi Başkanı Timo Wollmershauser, rakamın ikinci koronavirüs dalgasının ekonomik etkisinin ilk dalgaya oranla çok daha az olduğunu gösterdiğini ifade etti. Yönetici, ilk çeyrekte ekonomik üretimin yalnızca tüketici temelli hizmet sektörü için negatif olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

Rapora göre, ilk çeyrekte alınan tedbirlerin ekonomiye etkilerinin 2020 yılı son çeyreğine oranla 20 milyar euro daha az olduğu öngörüldü.

Wollmershauser, "İmalat ve inşaat sektörlerinin iyi performansı dikkate alındığında ilk çeyrekte GSYH'da daralma değil durağanlık görülmesi muhtemel." ifadelerini kullandı.