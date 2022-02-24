Ifo istihdam endeksi 5 ayın zirvesinde

Ifo Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre Ifo istihdam endeksi şubat ayında 102,5 puandan 104,3 puana çıktı. Böylece endeks 2021 yılı Eylül ayında gördüğü seviyeye geri döndü.

Ifo istihdam endeksinde alt sektörlerin tamamında artış yaşandı. Buna göre imalat sektörü istihdam endeksi 18,6 puandan 20,4 puana, hizmet sektörü istihdam endeksi 10,6 puandan 15,4 puana, ticaret sektörü istihdam endeksi 5,4 puandan 8,4 puana ve inşaat sektörü istihdam endeksi 6,7 puandan 10,1 puana çıktı.