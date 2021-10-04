İhracatçıya kefalet desteği gelecek

Gülle, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce müjdesini verdiği İGF'nin yapısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu fonun, ihracatçıların teminat ve dolayısıyla kredi sorununa çözüm getireceğini ifade eden Gülle, oluşacak teminat havuzuyla ihracatçılara Hazine garantisi içinde Merkez Bankası kaynaklarının Eximbank üzerinden kullandırma imkanı açılacağını anlattı.

Gülle, büyük bir sistemin kurgulandığına işaret ederek, "Buradaki kaynak tamamen ihracatçı birliklerimizin yedek akçelerinden ve kaynaklarıyla desteklenecek, hepsinin katılımıyla oluşacak bir havuzdan İGF kurulacak, fon da ihracatçıya kefil olacak. Bu model, teminat mektubu sorununu ortadan kaldıracak. Şu anda teminat mektubu olmadan Eximbank'tan kaynak kullanmanız mümkün değil. Teminatınız varsa kredi alabilirsiniz. Bu ihracatçıları ciddi şekilde kilitliyordu, fabrikasını, arsasını bankaya ipotek veriyor ancak çok düşük değer üzerinden ipotekli olduğu için teminat yaratmakta ve kredi almakta zorluk yaşıyorlardı." dedi.

Bu konunun, geniş bakıldığında bankacılık sistemini bile etkileyecek kadar önemli bir reform olduğunu vurgulayan Gülle, şöyle konuştu:

"Buradaki sistemle teminat olmadan firmalarımızın İGF üzerinden alacakları kredilerle, ihracata oluşturulacak fon paralelinde 300-400 milyar liralık kaynak yaratma arzusundayız. Çünkü aylık ihracatımız artık 20 milyar dolar. Doğal olarak daha çok finansmana ihtiyaç var. Pandemi nedeniyle dünyada ham madde, lojistik ve enerji maliyetleri çok yükseldi. Bunların hepsinin getirdiği yükleri çözecek bir fonumuz var. İhracatçının kendine güvenen bir sistemi var. Bu sistem ihracatçının yaktığı ışığın dibine ışık vermesidir."

Gülle, fon sistemiyle ihracatçının sorun yaşadığı krediye kefil olunacağını ve bunun ödeneceğini aktararak, "İhracatçı sorun yaşarsa sisteme biz ödüyoruz ve kefil oluyoruz. İhracatçıya kefil olan bir ihracatçı fonu oluşturuyoruz. Sadece ihracatçıya yönelik Kredi Garanti Fonuna benzer bir yapı oluşturuyoruz. Bunun kaynağı, ihracatçı birlikleri ve TİM'in kaynaklarıdır. Bu yapıyla bütün ihracatçılarımıza kefil ve garanti olarak Eximbank üzerinden kaynak kullandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaynaklarımızı fuar merkezi için seferber ettik"

Eximbank'ın sermayesinin artırılmasına yönelik çalışmalara da değinen Gülle, geçmişte Eximbank'ın sermayesinin artırılmasını talep ettiklerini anımsattı. Gülle, bankanın kullandırdığı kredi miktarının da artırılması gerektiğini belirterek, kaynakların güçlü olmasının kaldıraç etkisiyle ihracata daha fazla katkı sağlayacağını söyledi. Gülle, "Amacımız, ihracatta yüzde 25-30 seviyesinde olan Eximbank desteğini yüzde 50'lere çıkartmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği İstanbul'a kurulacak fuar alanına ilişkin detayların çalışıldığını da ifade eden Gülle, bu detayların birkaç ay içinde netleşeceğini bildirdi. Gülle, TİM'in içinde ve yönetiminde olduğu bir fuar merkezini Türkiye ve İstanbul'a kazandıracaklarına dikkati çekerek, "Bütün imkanlarımızı bu iş için seferber ettik. Biz risk alıyoruz, taşın altına elimizi koyuyoruz. Bizim, ihracatın 300 milyar dolara gittiği yolda mutlaka çok önemli fuar merkezine ihtiyacımız var." diye konuştu.

TİM Başkanı Gülle, salgın sürecinin ardından fiziki fuarlara başladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bir yandan sanal ticaret heyetleri yapıyoruz, bir yandan da fiziki ticaret heyetlerine başlıyoruz. İlk fiziki ticaret heyeti gezisini 11-14 Ekim'de dost ve kardeş Azerbaycan'ımıza yapıyoruz. Böylece ilk ticaret heyeti de gerçekleşecek. Fiziki olarak 2 sene sonra kaldığımız yerden tekrar inşallah devam edeceğiz. Arka arkaya da programlar gerçekleştireceğiz."