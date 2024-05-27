'İhtiyatlı şekilde ilerleyeceğiz'

BoJ'un ev sahipliğinde Tokyo'da düzenlenen merkez bankacılığı konulu konferansın açılış konuşmasını yapan Ueda, Japonya'nın "sıfırdan uzaklaşma ve enflasyon beklentilerini yükseltme konusunda ilerleme kaydettiğini" söyledi.

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Ueda, "BoJ, %2 enflasyona sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşmak için, enflasyon hedeflemesi çerçevesine sahip diğer merkez bankalarının yaptığı gibi ihtiyatlı bir şekilde ilerleyecektir. Karşılaştığımız zorlukların birçoğu benzerlerimizle benzerlik gösterse de, bazıları bizim için benzersiz derecede zor" dedi.

Son otuz yılda kısa vadeli faiz oranlarının uzun süre sıfıra yakın seyrettiği Japonya'da nötr faiz oranının doğru bir şekilde tahmin edilmesinin özellikle zor olduğunu belirten Ueda, "Önemli faiz oranı hareketlerinin olmaması, ekonominin faiz oranlarındaki değişikliklere verdiği tepkinin değerlendirilmesinde önemli bir engel teşkil etmektedir" diye konuştu.

Ueda, büyüme ve enflasyon tahminleri doğrultusunda hareket ettiği sürece merkez bankasının faiz oranlarını ekonomi için nötr kabul edilen seviyelere yükseltme niyetinde olduğunu söyledi.