İlk üç maaşını Bitcoin olarak alacak

Adams'ın açıklaması Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'in ilk maaşının tamamını Bitcoin olarak alacağı yönünde Twitter'dan yaptığı açıklamanın ardından geldi.

New York Belediye Başkanı Adams sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, maaşını Bitcoin olarak almakla New York'u "kripto para sektörünün merkezi" haline getirmek niyetinin işaretini vermeyi amaçladığını vurguladı.

Miami Belediye Başkanı Suarez de Miami'yi kripto para inovasyonu için bir merkez haline getirmek istiyor.