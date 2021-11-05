Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİlk üç maaşını Bitcoin olarak alacak
HaberlerUzmanpara Haberleri İlk üç maaşını Bitcoin olarak alacak

İlk üç maaşını Bitcoin olarak alacak

New York'un yeni Belediye Başkanı Eric Adams, ilk üç maaşının tamamını Bitcoin olarak alacağını söyledi.

05.11.2021 - 07:39 |
İlk üç maaşını Bitcoin olarak alacak

Adams'ın açıklaması Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'in ilk maaşının tamamını Bitcoin olarak alacağı yönünde Twitter'dan yaptığı açıklamanın ardından geldi.

New York Belediye Başkanı Adams sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, maaşını Bitcoin olarak almakla New York'u "kripto para sektörünün merkezi" haline getirmek niyetinin işaretini vermeyi amaçladığını vurguladı.

Miami Belediye Başkanı Suarez de Miami'yi kripto para inovasyonu için bir merkez haline getirmek istiyor.

Tedarik zinciri krizinde pozitif sinyaller geliyor

Tedarik zinciri krizinde pozitif sinyaller geliyor

Yargı’da duygu dolu anlar! Ilgaz, Ceylin için endişeleniyor

Yargı’da duygu dolu anlar! Ilgaz, Ceylin için endişeleniyor

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Sanayi ihracatında tarihi zirveye ulaşıldı

Sanayi ihracatında tarihi zirveye ulaşıldı

Akaryakıtta vergi feragati yıl sonunda 56 milyar lirayı aşacak

Akaryakıtta vergi feragati yıl sonunda 56 milyar lirayı aşacak

Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada

Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada

Kazada çocuklarını kurtarıp, kendisi ölen hamile kadın toprağa verildi

Kazada çocuklarını kurtarıp, kendisi ölen hamile kadın toprağa verildi

Teksas'taki mektupla oy kullanma kararı, hukuk savaşına dönüşüyor

Teksas'taki mektupla oy kullanma kararı, hukuk savaşına dönüşüyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün Cuma namazı kaçta? 5 Kasım Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir

Bugün Cuma namazı kaçta? 5 Kasım Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir

Sıradaki Haber
Milyonları ilgilendiriyor! Yüksek maaş ödenir…

Milyonları ilgilendiriyor! Yüksek maaş ödenir…

Sıradaki Haber
Avrupa’da korona alarmı

Avrupa’da korona alarmı

Sıradaki Haber
Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada

Boşanma davası açan eşe şiddet kamerada

Sıradaki Haber