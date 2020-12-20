İmalat Nedir, Neden Önemlidir? İmalatçı Kime Denir?



İmalat, ''talaşsız imalat'' ve ''talaşlı imalat'' olmak üzere ikiye ayrılır. Tasarım ile başlayan imalat süreci pazarlama ve satış ile tamamlanır. Miktarına göre imalat ise, düşük, orta ve yüksek üretim olarak üçe ayrılır.



İmalat Nedir?



Farklı ham maddelerle gerçekleştirilen üretime imalat adı verilir. İmalatın çok daha hızlı ve kaliteli olması için üretilen birçok makine mevcut. Bu makineler arasında en çok kullanılanları, CNC takım tezgahları, yüzey zımparalama makineleri, tornalar ve tabla araçlarıdır.



Bununla birlikte mal borsalarında satışa konulan birçok hammadde vardır. İmalat sürecinde kullanılan hammaddeler ''doğrudan'' ve ''dolaylı hammadde'' olarak ikiye ayrılır. Doğrudan ham maddeler arasında yer alan ahşap malzemeler, hem ucuz hem de kullanışlı olduğu için imalatta sıklıkla kullanılır. Aydınlatma sistemlerinin ve imalat makinelerinin bakımında kullanılan tüm materyaller, dolaylı ham maddeler olarak tanımlanır.



İmalat Neden Önemlidir?



Bir ülkenin imalat sanayisi ne kadar gelişmişse ekonomik açıdan dışa bağımlılığı o kadar az olur. Üretilen ürünlerin miktarı kadar niteliği de önemlidir. Nitelikli imalat, ihracat rakamlarına olumlu olarak yansır ve ülkelerin iktisadi açıdan güçlenmesini sağlar. Günümüzde birçok farklı sektörde kullanılan endüstri 4.0 yöntemi ile imalat katmanlı hale gelmiştir. Artık üretimde hata payı daha az ve kalite çok daha yüksektir. Bu da hammadde ihtiyacını azaltırken üretim süreçlerinin çok daha sağlıklı yönetmesini mümkün kılmıştır.



Yüksek üretim ile birlikte toplumların hayat standartları yükselir. İmalathanelerde birçok makine ve teknolojinin kullanılması ile birlikte önceki yıllarda pahalı olan birçok ürün daha uygun fiyatlarla satışa çıkarılmaktadır. Üretimde kalitenin artması, ev ve iş yaşamında kullanılan birçok ürünün de daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlamıştır.



İmalatçı Kime Denir?



Hammaddeleri işleyip ürün imal eden kişilere imalatçı denir. Firmalar da ''imalatçı'' ve ''satıcı'' firmalar olarak ikiye ayrılır.