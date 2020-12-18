İndikatör Nedir? Borsada İndikatör Ne İşe Yarar?

Borsa teriminin Türkçe karşılığı gösterge anlamına gelir. Göstergenin anlamı ise herhangi bir konuda kişilere çeşitli direktifler vererek yönlendirme anlamına gelir. Bununla birlikte indikatörün de borsa piyasasında yönlendirmeye yarayan teknik bir araçtır.



İndikatör Nedir?



İndikatörler forex piyasasında teknik olarak analizler yaparken yatırımcılara yardımcı olabilen teknik bir göstergelerdir. İndikatörler incelenerek piyasa hakkında yön tahminleri yapabilir ve çizilmiş olan grafik verileriyle desteklenebilir. İndikatörler tek başlarına kullanılırsa eğer hatalı sonuç verme ihtimalleri fazladır bu sebeple de destekleyici olarak kullanılmalarında fayda vardır. İndikatörlerin genel olarak yaptığı şey geçmiş verilere bakarak gelecekteki trend yönü ile ilgili fikir vermektir.



İndikatörlerin arkalarında bulunan matematik her zaman için karmaşık değildir. Basit hareketli ortalamalar bile bu konuda yani teknik analizde önemli bir yer tutarlar. Kısaca günümüz koşullarında indikatörler bazı matematiksel hesaplamaların grafiksel şekilde gösterimi olarak sayılabilir. İndikatörler yapmış oldukları işlere göre aralarında kategorilere ayrılmaktadırlar. Farklı kategorilerden çok farklı indikatörleri kullanmak gelecekteki fiyatlar hakkında çok daha iyi tahminlerde bulunmayı sağlayabilir. Örneğin Trade indikatörleri sayesinde kazançlı çıkma oranı çok daha yüksek analizler yapılabilir.



İndikatör Ne İşe Yarar?



İndikatör özellikle yatırım yapacak olan kişilerin veya şirketlerin çok yakından takip ettikleri ve inceledikleri göstergeler olarak ortaya çıkar. Teknik olarak analizlerle birlikte kullanılmakta olan bu indikatörler piyasadaki fiyat hareketliliklerini, hacim verilerini ve piyasanın yönünün gidişatı ile ilgili kişileri yönlendirmeye yaramaktadır.



Teknik olarak analizler ile birlikte kullanılmakta olan indikatörler yalnızca o günün piyasasını değil yatırımcıların işine yarayacak olan gelecek piyasası ile ilgili de şirketlerin bilgi sahibi olmasına imkan sağlar. Gelecekteki fiyatların tahminleri hakkında genel bir görüş bildirebilen indikatörlerin yatırımların olumlu bir şekilde sonuçlanmasını büyük oranda sağlar. Tüm bu yönleri göz önünde alındığında indikatörlerin borsa ve finansman ile ilgilenen bireyler için vazgeçilmez bir matematik modelleme olduğu söylenebilir.



İndikatör Çeşitleri Nelerdir?



RSI



RSI indikatörünün Türkçe anlamı Göreceli Güç Endeksidir. RSI indikatörü seçili olan türevlerin aracının ya da enstrümanların aşırı olarak alınıp tam olarak aynı şekilde aşırı olarak satıldığı ya da tam tersi durumlar konusunda da yatırımcılara yön vermekte olan bir indikatör olduğu söylenebilir.



MACD



MACD indikatörleri özellikle son zamanlarda çok fazla ünlenerek çoğu kişinin göz önünde bulundurduğu indikatör olarak ortaya çıkmıştır. Piyasa hareketliliğin olduğu dönemlerde yatırımcılara yön hakkında direktifler vererek bu indikatör incelendiğinde ise al - sat veya negatif uyumsuzluk gibi sinyaller gösterir.



CCI



CCI indikatörü ise diğer indikatörlerden farklı olarak ortaya çıkmıştır ve yine piyasada en fazla tercih edilen indikatörlerin en başında yer almaktadır.