ING'den altın tahmini

ING, 2025 yılında arz ve talep dengelerinin nispeten rahat olmasını ve emtiaların büyük bölümünün düşüş eğilimi göstermelerini bekliyor.

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ING, "Ticaret gerilimlerinin tırmanma potansiyeli aşağı yönlü bir risk oluştururken, piyasalar Çin'in destek önlemlerinin emtia piyasalarına daha güçlü talep şeklinde yansıyıp yansımayacağını ve ne zaman yansıyacağını görmek için bekliyor" dedi.

Metaller açısından, altının 2025 yılında yeni rekor seviyelere ulaşacağına inanan ING, "Merkez bankaları para politikalarını gevşetmeye devam edecek ve ticaret gerilimlerinin tırmanması nedeniyle güvenli liman varlıklarına yönelim olabilir. Ayrıca merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için güçlü altın alıcıları olmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.