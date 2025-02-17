ING'den BoJ faiz tahmini

Japonya ekonomisi, istikrarlı ihracat ve ılımlı tüketimin etkisiyle Ekim-Aralık döneminde yıllık %2,8 ile beklenenden çok daha iyi bir büyüme kaydetti.

Haberin Devamı

ING Bank'ın Güney Kore ve Japonya Kıdemli Ekonomisti Min Joo Kang, "Japon ekonomisi BoJ'un tahmininden daha hızlı büyümeye devam ediyor. Daha yüksek enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında, BoJ'un shunto ücret müzakerelerinin sonuçları geçen yılki kadar güçlü olursa Mayıs ayı gibi erken bir tarihte faiz oranlarını artırması muhtemel" değerlendirmesinde bulundu.

BoJ'un yakın vadedeki politika önceliğinin aşırı enflasyonu kontrol altına almak olması gerektiğini belirten ekonomist, "Bu nedenle BoJ'un 2025'te Mayıs ve Ekim aylarında bir artış ve 2026'da ek bir artış tahminini sürdürüyoruz" dedi.