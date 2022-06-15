ING'den dolar tahmini

"Beklentiyi al, gerçekleşeni sat" reaksiyonu çerçevesinde kısa vadede ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesini bekleyen analistler, çok kısa vadeli bu hareketin ardından ise faiz artırımının ABD dolarına pozitif bir katkı vereceğine inanıyor.

Dolar endeksinin 104 seviyesinde bir taban bulacağını öngören analistler bu seviyenin altına doğru yaşanacak düşüşlerde alım baskısının artacağını ifade ediyor.