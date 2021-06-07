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ING'den sterlin açıklaması

Uluslararası yatırım kuruluşu ING tarafından hazırlanan raporda, sterlinin euroya karşı yılın ikinci yarısında ılımlı yükselmesinin beklendiği belirtildi.

07.06.2021 - 13:33 |
ING'den sterlin açıklaması

Kuruluşun değerlendirmesinde beklentiye gerekçe olarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki dönemde İngiltere Merkez Bankası'ndan (BOE) daha ihtiyatlı bir tutum takınmasının beklenmesi gösterildi.

Değerlendirmede BOE'nin İngiltere ekonomisinin performansından memnun olduğu ve ilk faiz artırımını 2022 yılının 2. yarısında gerçekleştirmesinin mümkün olduğu kaydedildi. ECB'nin ise erken sıkılaştırmayı gündeme almasının beklenmediğine vurgu yapıldı.

Raporda EURGBP paritesinin yılın 2. yarısında 0,85 düzeyinde olacağı tahmin edilirken parite halihazırda 0,8598 düzeyinden alıcı buluyor.

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