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31.12.2020 - 14:18 |

İngilitere swap işlemlerine 3 ay imkan verdi

İngiltere, AB platformlarında swap işlemlerine 3 ay için imkan verdi.

İngilitere swap işlemlerine 3 ay imkan verdi
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İngiltere'de FCA, Brexit sonrasında piyasalarda potansiyel aksaklıkların önüne geçmek için İngiliz piyasa katılımcılarına swap işlemlerinde 3 aylık bir süre için Avrupa Birliği platformlarını kullanma imkanı verme kararı aldı.

FCA'nın aldığı karar, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden tamamen ayrılacağı gece 02.00'den itibaren İngiltere ve AB'den piyasa katılımcılarının birbirleri ile swap yapmalarında oluşacak engeli kaldıracak.

FCA açıklamasında, piyasa şartları veya düzenleyici gelişmeler bir gözden geçirme gerektirmesi halinde alınan kararın 31 Mart 2021'de değerlendirileceği vurgulandı.

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