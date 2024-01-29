İngiliz devi 11 bin çalışanını işten çıkarabilir

Guardian gazetesinin haberine göre, John Lewis ve Waitrose'un sahibi John Lewis Partnership önümüzdeki beş yıl içinde 11.000'e kadar personel çıkarmayı düşünüyor.

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Kaynaklara dayandırılan haberde grubun merkez ofisi, süpermarketleri ve büyük mağazalarında çalışan personelin en az %10'unun etkilenebileceği belirtildi.

Haberde rollerin sayısının yıllar içinde değiştirilmeden kademeli olarak azaltılmasının beklendiği belirtildi.

Şirket yaptığı açıklamada, "John Lewis Ortaklığı'nın kara dönmek için bir planı var ve bu plan müşteri teklifimizi, teknolojimizi, mağazalarımızı geliştirmek ve daha verimli hale gelmek için büyük yatırımlar yapmayı içeriyor. Bu işe yarıyor ve performans artıyor, ancak daha önce de açıkladığımız gibi bu ne yazık ki işimizde ihtiyaç duyduğumuz ortak sayısını azaltmak anlamına geliyor" dedi.

İngiliz perakendeci geçtiğimiz mart ayında müşterilerinin harcamalarını kısması ve yıllık zararının balon gibi yükselmesi üzerine personel sayısını azaltmak ve geçen yılki ikramiyeleri iptal etmek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

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159 yıllık grup son yıllarda zorlu rekabet ve çevrim içi teklifini geliştirme maliyetleri nedeniyle zorlanıyor.