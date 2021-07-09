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İngiliz ekonomisi beklentinin altında kaldı

İngiliz ekonomisi 2021 yılının mayıs ayında yüzde 0,8 büyüme kaydetti.

09.07.2021 - 15:24 | | AA
İngiliz ekonomisi beklentinin altında kaldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi mayıs ayında 0,8'lik artış kaydederken ekonomistlerin beklentisi yüzde 1,5 büyüme yönünde idi.

İngiliz ekonomisinin son dört ayda pozitif büyüme sergilemeyi başarmış olmasına rağmen, mayıs ayı büyümesinin nisan ayındaki yüzde 2’lik büyümenin altında kalması dikkati çekti.

ONS açıklamasında, İngiliz ekonomisinin en son veriler dikkate alındığında halen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesine kıyasla yüzde 3,1 daha küçük olduğuna dikkat çekildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Capital Economics ekonomistlerinden Paul Danes, “Tabii ki ekonomi salgın öncesindeki seviyelerine doğru yeniden büyüdükçe, büyümenin hızı da azalacaktır. Fakat biz büyümede yavaşlamanın bu kadar yakın zamanda olmasının beklemiyorduk.” İfadelerini kullandı.

Ülkede salgın tedbirlerinin kademeli olarak azaltılması kapsamında 17 Mayıs’tan itibaren iç mekanları müşterilerine açabilen restoran, kafe ve barlar, mayıs ayındaki ekonomik büyümeye en büyük katkıyı sağladı.

İngiltere’de mayıs ayında hizmet sektörü yüzde 0,9 büyüme kaydederken, inşaat sektörü aktivitesi yüzde 0,8 ve imalat sektörü yüzde 0,1 daraldı.

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, “Aşının piyasaya sürülmesinin başarısı sayesinde insanların iyileştiğini ve bunun günümüz ekonomik büyüme rakamlarına yansıdığını görmek harika.” İfadesini kullandı.

Sunak, “İşletmeler verdiğimiz kredileri, ücretli izin programı ve konaklama ve turizm sektörleri için düşük KDV oranı da dahil olmak üzere benzeri görülmemiş destek paketimiz milyonlarca kişinin istihdamını korudu.” değerlendirmesinde bulundu.

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