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İngiliz ekonomisinde büyüme yavaşladı

İngiliz ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından temmuz, ağustos ve eylülü kapsayan üç aylık dönemde beklenenden daha yavaş büyüdü.

11.11.2021 - 11:49 | | AA
İngiliz ekonomisinde büyüme yavaşladı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ekonominin temmuz-eylül döneminde yüzde 1,3 genişlediğini bildirdi. Eylül ayında ise ekonomi yüzde 0,6 büyüdü.

Piyasalarda büyümeye ilişkin beklenti yüzde 1,5 artış yönündeydi. İngiliz ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5,5 büyüme kaydetmişti.

ONS, temmuz-eylül döneminde tüketici harcamalarının güçlü kaldığını belirterek, tedarik zinciri sorunlarının büyümeyi engellediğine işaret etti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da büyüme verilerine ilişkin değerlendirmesinde, İngiliz ekonominin Kovid-19 krizinden toparlanmaya devam ettiğini belirterek, "Bu yıl G7 ekonomileri arasında en hızlı büyümeye sahip olacağımızı tahmin ediyoruz.” dedi

İngilizler, temmuzda (Kovid-19) kısıtlamalarının çoğunun kaldırılmasını "Özgürlük Günü” olarak kutlamıştı.

İngiliz ekonomisi 2020'de Kovid-19 nedeniyle yüzde 9,7 gerilemişti. Uluslararası Para Fonu (IMF) da bu yıl yaklaşık yüzde 7 büyüme öngörüyor.

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