İngiliz işletmelere göre zorlu koşullar sürecek

Britanya Sanayi Konfederasyonu (CBI) tarafından ekim ayına kadar olan üç aylık dönem için gerçekleştirilen araştırmaya göre özel sektör büyüme göstergesi -19'dan -15'e yükseldi, ancak hala daralma bölgesinde kalmaya devam etti.

Üreticiler bir önceki döneme göre daha iyimser olsalar da önümüzdeki üç ay için hizmet ve dağıtım şirketleri daha fazla düşüş bekliyor.

CBI Başekonomisti Alpesh Paleja, "Sektörler arasında karışık bir tablo olmasına rağmen özel sektör önemli rüzgarlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor" dedi.

Paleja, "Yükselen maliyetler, iş gücü kıtlığı ve azalan talep ortasında işletmeler önümüzdeki üç ay boyunca faaliyetlerinde devam eden bir düşüş öngörüyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Paleja, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın şirketleri sıkıntılarından kurtarmak için ekonomik ortama istikrarı geri getirmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

CBI anketi 624 şirket ile 26 Eylül ile 13 Ekim arasında düzenlendi.