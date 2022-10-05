İngiliz yatırımcılar hisse fonlarından çıktı

Calastone tarafından derlenen verilere göre İngiltere merkezli yatırımcılar eylül ayında hisse senedi fonlarından rekor miktarda 2,4 milyar sterlin sermaye çekti.

Eylül ayında yaşanan net çıkış hisse senedi fonları için yılın en kötü ayı olarak kayıtlara geçti.

İngiliz hisse senetlerine odaklı fonlar eylül ayında en çok sermaye çıkışı ile karşı karşıya kalan hisse senedi fonları oldu. Bu fonlardan eylül ayında 694 milyon sterlin çıktı. İngiliz yatırımcılar ABD hisse senetlerine odaklı fonlardan da sermaye çekti.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde İngiliz yatırımcıların hisse senedi fonlarından çıkardıkları para 4,7 milyar dolar ile 2016 yılının tamamında çekilen miktarı geçti.

Calastone yöneticisi Edward Glyn yaptığı değerlendirmede "Küresel tahvil getirilerindeki artış her tür varlıkta yeniden değerlemelere yol açıyor" dedi.

ABD hisse senetlerinden rekor sermaye çıkışı olduğunu belirten Glyn, bunun da hisse senetlerinin faiz oranlarına hassasiyetini yansıttığını savundu.